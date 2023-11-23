Угрожал ножом: Мужчину, подозреваемого в хулиганстве, задержали подмосковные Росгвардейцы

Мужчину, подозреваемого в хулиганстве в подъезде своего дома, задержали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области

Днем росгвардейцам поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома на улице Митрофанова произошел конфликт между пятидесятидевятилетним местным жителем и сотрудниками лифтсервиса.

После прибытия на указанный адрес правоохранители выяснили, что житель одной из квартир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, громко ругался и угрожал кухонным ножом работникам лифтсервиса, которые меняли оборудование.

Отмечается, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.