Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

ВСУ продолжают атаки на российские регионы. Вечером 26 января угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Он обратился к жителям с просьбой следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС РФ.

В пятницу, 24 января, Александр Гусев сообщил, что в результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области были выбиты стекла в трех домах, повреждения также получили частный дом и теплица.

Ранее сообщалось о том, что в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к Крыму.