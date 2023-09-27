Украина хочет нанести ракетные удары по Ирану и Сирии

Украина попросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану и Сирии, пишет британская газета Guardian.

Издание ссылается на документ киевского правительства, который был предоставлен странам G7. В нем утверждается, что на заводах этих стран производятся дроны, которая Россия использует в спецоперации. Украина берет на себя осуществление ударов по этим заводам, если получит дальнобойные ракеты.

Также Украина хотела бы нанести ракетный удар по производственному объекту в России, хотя союзники Киева требуют, чтобы передаваемое ими вооружение не использовалось для ударов по РФ.

Издание отмечает, что западные союзники Украины, скорее всего, воздержатся от предлагаемого Киевом плана.