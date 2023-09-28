Украина начала создавать эрзац-БМП из-за нехватки нормальной техники

У издания Forbes вышла статья, в которой описываются попытки создания украинцами боевых машин пехоты. Этого вида техники крайне не хватает в ВСУ. Им нужно доставлять в бою свою живую силу, не подставляя ее под стрелковый огонь. Поэтому на Украине переделывают в БМП транспортеры МТ-ЛБ. Они лучше защищены броней, зато имеют гораздо более слабое вооружение, плюс их скорость не выдерживает никакой критики.

«При определенных условиях двигаются со скоростью пешехода», - указал автор статьи Дэвид Экс.

Такие машины вмещают в себя восемь бойцов в полном снаряжении. Эрзац-БМП снабжена всего одним пулеметом вместо двух, которые стояли на оригинальном МТ-ЛБ. За счет этого он теряет свою мощь и становится безоружным в том случае, если этот пулемет заклинит либо повредит осколками.