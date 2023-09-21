Украина отказалась от старых французских истребителей Mirage 2000

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны истребители «Мираж 2000», поскольку это устаревшая модель.

Он подчеркнул, что Украина не может позволить себе пополнять авиационный парк любыми предложенными моделями, поскольку это нерационально. По мнению Игната, нужно сосредоточиться на одном-двух типах самолетов.

Украинским приоритетом Игнат назвал истребитель F-16.

В распоряжении ВВС Франции находятся 95 «Миражей», постепенно идет процесс их замены на более новые модели. Во Франции сообщали о готовности передать Украине 12 списанных истребителей.