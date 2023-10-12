Украина получила от Испании партию снарядов и зенитно-ракетные комплексы

Украинские власти сообщили, что к ним пришла очередная военная помощь, направленная испанским правительством.

Это обнародовал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он указал в своем микроблоге, что партия вооружения уже поступила на Украину.

«ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов», - написал Ермак.

Он также поблагодарил украинских союзников за такую нужную ВСУ поставку.