Украина получила от Испании партию снарядов и зенитно-ракетные комплексы
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Украинские власти сообщили, что к ним пришла очередная военная помощь, направленная испанским правительством.
Это обнародовал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он указал в своем микроблоге, что партия вооружения уже поступила на Украину.
«ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов», - написал Ермак.
Он также поблагодарил украинских союзников за такую нужную ВСУ поставку.