Украина получила тайную поставку разведывательных беспилотников из Словении

СМИ узнали об этой поставке как уже о свершившемся факте.

Издание Defense News заявило, что изделия словенской компании C-Astral попали в распоряжение ВСУ. Речь идет о разведывательных беспилотных летательных аппаратах Bramor C4EYE. Издание привело слова одного из работников этой организации, который утверждает, что его фирма получает обратную связь с украинскими военными по поводу боевого применения данных дронов.

«Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть определенные каналы связи с войсками, которые их используют», - рассказал Ерней Модерц, сотрудник C-Astral.

Журналисты при этом подчеркнули, что совершенно неясны пути отправки беспилотников на Украину. Неизвестно, были ли это сделано самой компанией, или же дроны передало словенское министерство обороны по своей инициативе.