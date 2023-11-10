Украина понадеялась на скорую поставку Германией дополнительной системы ПВО Patriot

Об этом объявил Юрий Игнат, официальный представитель командования украинских военно-воздушных сил. По его утверждению, у Украины сейчас на боевом дежурстве стоят уже две таких установки, каждая из которых составляет целый дивизион ПВО.

«Сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс», - заявил он во время интервью на канале Новини.LIVE.

По его мнению, ни одна установка не будет лишней для Украины. Министерство обороны ФРГ ранее анонсировало выделение очередной помощи Киеву на миллиард евро. В рамках очередной поставки должны были выделяться средства ПВО.