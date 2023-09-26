Украина приостановила паромное сообщение с Румынией из-за российских ударов по Измаилу

Причиной такого шага украинская погранслужба назвала ночной удар по припортовой инфраструктуре.

«Сейчас там идут мероприятия по стабилизации работы после ночной атаки», - написали ее представители в микроблоге своего ведомства.

Всех, кто выезжает в Румынию, попросили выбирать альтернативные пути движения. Они также пообещали уведомить о возобновлении движения паромов через данный пункт.