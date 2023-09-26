Украина признала, что танки Abrams не смогут переломить ситуацию на фронте

Мало того, они даже не в состоянии заметно повлиять на ход боевых действий.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal в своей статье. Журналисты привели точку зрения неназываемых чиновников из Киева, которые считают, что поставленные ВСУ Abrams не окажут на обстановку на фронте никакого заметного влияния.

«Украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», - подчеркнули они в статье.

Ранее эксперты уже напоминали, что совсем в скором времени в районе линии фронта начнется распутица, и танки Abrams вообще нельзя будет использовать в боевых действиях. Эти машины крайне тяжелые, и не предназначены для использования в грязи. Они не смогут передвигаться в подобных условиях.