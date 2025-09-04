Украина собирается разработать баллистические ракеты с рекордной дальностью

Украинский производитель вооружений Fire Point анонсировал создание двух новых баллистических ракет, способных значительно увеличить дальность поражения целей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

Презентация перспективных разработок состоялась на международной выставке MSPO в Польше. Согласно техническим характеристикам, представленным компанией-разработчиком ракет «Фламинго», модель FP-7 будет обладать дальностью полета до 200 километров при боевой нагрузке в 150 килограммов.

Более мощная ракета FP-9 заявлена как система с рекордной для украинских разработок дальностью — до 855 километров, способная нести 800 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» указывал, что массовое производство таких систем, запланированное на начало 2026 года, сможет повлиять на соотношение сил только при выпуске значительного количества ракет.

Анонс новых разработок, предположительно, говорит о попытке Украины создать собственный потенциал дальней баллистики, что потенциально может изменить географию и тактику боевых действий.

Ранее сообщалось, что СВР обвинила Мерца в стремлении скрыть поставки Киеву крылатых ракет.