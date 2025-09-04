Глава немецкого правительства Фридрих Мерц пытается скрыть все следы того, что Германия поставляет Украине крылатые ракеты для ударов по РФ. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки России, об этом сообщил ТАСС.

По словам силовиков, Мерц после своего прихода в правительство пообещал Зеленскому поставки крылатых ракет со стороны ФРГ. При этом он постарался учесть риски прямого вовлечения в конфликт с Россией из-за таких поставок.

«Он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали», — указали разведчики.

При этом Мерцу не удалось решить проблему того, что украинские военные не в состоянии самостоятельно пользоваться такими ракетами. Обращению с ними слишком долго обучать, поэтому применять их приходится немецким военным, которых отправляют в командировку на территорию Украины.

Ранее Мерц опроверг слова главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке европейских военных на Украину. По его словам, Европа не несет никакой ответственности за военную поддержку Киева.