В минувшие сутки эффективно отработала российская противовоздушная оборона. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех самолетов ВСУ.

Украинская армия потеряла три истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Также над территориями новых регионов было уничтожено 30 дронов.

Кроме того, российские войска ПВО перехватили восемь снарядов HIMARS и четыре «Урагана».

Всего с начала СВО российские зенитчики сбили 508 самолетов и 253 вертолета противника.