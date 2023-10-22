Украина за сутки потеряла четыре боевых самолета
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В минувшие сутки эффективно отработала российская противовоздушная оборона. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех самолетов ВСУ.
Украинская армия потеряла три истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.
Также над территориями новых регионов было уничтожено 30 дронов.
Кроме того, российские войска ПВО перехватили восемь снарядов HIMARS и четыре «Урагана».
Всего с начала СВО российские зенитчики сбили 508 самолетов и 253 вертолета противника.