По его мнению, необходимо больше средств ПВО, чтобы российская армия не могла использовать корректируемые авиационные бомбы, больше средств дальнего поражения, больше снарядов. Он заверил читателей своего телеграм-канала, что министерство постоянно над этим работает.

Паблик «Украина.ру» сжато подвел итоги поста украинского министра обороны — «бомбы взрываются сильно и громко, а снаряды летят метко и больно» — и отметил, что главный урок Умеров все-таки не выучил: не сталкиваться с Россией на поле боя.

Накануне украинское командование объявило об отводе войск из Авдеевки. Сегодня российские военные установили триколор на крыше коксохимического завода — последней линии обороны ВСУ в городе.