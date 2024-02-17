«Украина.ру»: министр обороны Умеров не усвоил главный урок — не воевать с Россией
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Министр обороны Украины Рустем Умеров написал, какие уроки украинская армия извлекла из оставления Авдеевки.
По его мнению, необходимо больше средств ПВО, чтобы российская армия не могла использовать корректируемые авиационные бомбы, больше средств дальнего поражения, больше снарядов. Он заверил читателей своего телеграм-канала, что министерство постоянно над этим работает.
Паблик «Украина.ру» сжато подвел итоги поста украинского министра обороны — «бомбы взрываются сильно и громко, а снаряды летят метко и больно» — и отметил, что главный урок Умеров все-таки не выучил: не сталкиваться с Россией на поле боя.
Накануне украинское командование объявило об отводе войск из Авдеевки. Сегодня российские военные установили триколор на крыше коксохимического завода — последней линии обороны ВСУ в городе.