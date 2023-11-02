Украине потребуется 757 лет, чтобы ликвидировать ущерб от неразорвавшихся боеприпасов

По оценкам аналитического центра GLOBSEC, Украине потребуется 757 лет, чтобы ликвидировать ущерб от неразорвавшихся мин и снарядов.

По состоянию на 1 ноября, по меньшей мере 264 гражданских лица погибли на минах и более 830 получили увечья и ранения, пишет The Time. При этом приведенные данные не учитывают территорию, которую контролирует Россия. Если не принять экстренные меры, к 2030 году число жертв может вырасти до 9000 человек.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила изданию, что мин так много, что «загрязненная» территория является самой большой со времен второй мировой войны. Это может нанести существенный ущерб экономике.

Разминирование Украины займет годы. Свириденко представила план, согласно которому в течение 10 лет планируется вернуть в хозяйственный оборот 80% загрязненной территории. По оценкам Всемирного банка, стоимость проекта может превысить $37 млрд.