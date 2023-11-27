Украине предложили сосредоточиться на сохранении еще имеющихся территорий

Киев не сможет вернуть под свой контроль земли, перешедшие к России. Ей не стоит даже пытаться вернуть их военной силой.

Глава Совета по международным отношениям Соединенных Штатов Ричард Хаас дал интервью CNN. В нем он выразил сомнение в том, что правительство Зеленского сумеет отбить у российской армии утраченные территории.

«Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», - указал дипломат.

Он также предположил, что из-за отсутствия каких-либо успехов у ВСУ Запад будет сокращать объемы своей поддержки. На этом фоне украинской армии следует сосредоточиться на обороне в попытке удержать в своих руках еще имеющиеся регионы.