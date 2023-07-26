Украинец получил двадцать два года лишения свободы за подрыв железной дороги в РФ

Следствие установило, что Сергей Белавин был завербован Главным управлением разведки Украины еще в 2019 году. Затем он долгое время проходил обучение диверсионному делу. Летом прошлого года диверсант проник на территорию России и устроил взрыв железнодорожного полотна.

Об этом сообщило ТАСС. Второй Западный окружной военный суд признал Белавина виновным в совершении преступлений по целому ряду статей российского Уголовного кодекса.