Украинец получил двадцать два года лишения свободы за подрыв железной дороги в РФ
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Он совершил диверсию по заданию украинских спецслужб.
Следствие установило, что Сергей Белавин был завербован Главным управлением разведки Украины еще в 2019 году. Затем он долгое время проходил обучение диверсионному делу. Летом прошлого года диверсант проник на территорию России и устроил взрыв железнодорожного полотна.
Об этом сообщило ТАСС. Второй Западный окружной военный суд признал Белавина виновным в совершении преступлений по целому ряду статей российского Уголовного кодекса.
«Приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей», - гласил вердикт суда.