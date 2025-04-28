Депутат Рады сообщил о десятках тысяч жалоб на силовую мобилизацию

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию.

Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны.

По словам Дубинского, оба его адвоката — Гладкий и Братковский — были насильственно мобилизованы по его приказу, чтобы оставить парламентария без защиты.

В реальности же украинцы ежемесячно направляют омбудсмену по правам человека 8-9 тысяч жалоб на насильственную мобилизацию, написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Ранее в Раде заявили о потребности в новых бойцах из-за дезертирства.