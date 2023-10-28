Украинская армия четырежды попыталась атаковать на краснолиманском направлении

Российские бойцы каждый раз отбивали штурмы противника с заметными для него потерями.

ВСУ за прошедшие сутки четыре раза пытались перейти в атаку. Это происходило в районе населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Петровское. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Помимо этого продолжалась контрбатарейная борьба с артиллерией неприятеля. Ее результатом стало уничтожение вражеской артиллерийской самоходной установки «Акация».