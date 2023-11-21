ВСУ очень активно использовали технику и оружие, пришедшие к ним из-за рубежа. Все это, а вдобавок и плохое обслуживание, привели к массовому выходу из строя танков, бронетранспортеров и орудий.

Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«У более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте», - указал он со ссылкой на собственные источники информации.

Его рассказа привели РИА Новости. Большинство артиллерийских систем также имеет проблемы. У них изношены стволы, что ведет к существенному рассеиванию снарядов при стрельбе. Для своевременного ремонта всего этого необходимо иметь как квалифицированных специалистов, так и ремонтные базы. Этого и в помине нет в распоряжении украинской армии.