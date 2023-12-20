Ракеты и снаряды складируются либо поблизости от частных домов, либо в подвалах многоэтажек.

Такие факты выявлены в городе Часов Яр, и о них рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что склады, расположенные в жилой застройке, набиваются боеприпасами натовских калибров.

«Склады размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Украинская армия совершает такие действия, полностью игнорируя безопасность мирных жителей. Она подвергает их риску гибели, предпринимая подобные шаги.