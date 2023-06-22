Украинская армия нанесла ракетный удар по мостам между Крымом и Херсонской областью

Ей даже удалось вывести из строя переправу в Чонгаре. Теперь все автомобильное движение перенаправлено через Армянск.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его утверждению, ВСУ для обстрела применили ракеты Storm Shadow британского производства. Чонгарский мост получил повреждения дорожного покрытия, в результате движение по нему было перекрыто до исследования компетентными специалистами. Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге.

«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», - заверил Сальдо.

Эту информацию подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он указал, что дорожные службы уже занимаются исследованием моста.