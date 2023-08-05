Украинская армия нанесла удары по пяти приграничным районам Белгородской области

В регионе было зафиксировано почти 90 прилетов снарядов и мин с украинской стороны.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, некоторым населенным пунктам досталось довольно сильно. На их территории отмечены несколько десятков взрывов. Так на хуторе Старый, который расположен в Волоконовском районе, отмечено 33 разрыва мин. Туда же прилетело 3 артиллерийских снаряда. Село Богун-Городок Борисовского района пострадало чуть меньше, там наблюдали прилет 10 минометных мин.

«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда», - написал он в своем микроблоге.