Украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области

Повреждения получили как хозяйственные постройки, так и жилые дома. Некоторые из них частично разрушены.

По утверждению главы региона Александра Богомаза, под удар попали Климовский, Севский, Погарский и Трубчевский районы. Он сообщил об этом в своем микроблоге.

«Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются», - написал он.

Прямо сейчас на местах работают представители экстренных служб, пострадавших в результате обстрела не выявлено. Брянская область практически постоянно попадает под обстрелы кассетными боеприпасами. Климовск был обстрелян с применением таких вооружений всего за сутки до этого.