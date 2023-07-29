Украинская армия обстреляла российское село в Брянской области из минометов

Сообщения об этом появились сначала в соцсетях, а затем были подтверждены рядом СМИ. Удару подверглась деревня Ломаковка, ее жители были вынуждены спрятаться в подвалах от огня с сопредельной территории. По имеющимся данным, от обстрела загорелись два строения. Данных о пострадавших от минометного огня людях пока не имеется.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по российским населенным пунктам. Обстрелу из различных видов оружия подвергаются поселки и села в Брянской, Белгородской и Курской областях.