Украинская армия оказалась удивлена навыками российских военнослужащих

Украинские военнослужащие признались в трудностях, возникших во время контрнаступления, поскольку оттеснить российскую армию оказалось очень сложно. Об этом сообщает телеканал CBS News .

По словам одного из представителей ВСУ, украинские военнослужащие оказались удивлены навыками российских солдат, которые смогли организовать хорошую защиту. По словам другого украинского военного, оттеснить Вооруженные силы РФ оказалось сложно, поэтому ВСУ остается только надеяться на поставку большего количества боеприпасов и оружия.

Телеканал сообщает, что американские эксперты называют контрнаступление ВСУ «медленным и неравномерным», поскольку украинским военнослужащим постоянно приходится сталкиваться с жестким отпором России.