ВСУ пытаются любыми способами купировать успех российской армии, и поэтому снимает войска с ряда участков фронта ради помощи наиболее угрожаемым направлениям.

Для того, чтобы усилить свою группировку, которая находится в Авдеевке и вокруг нее, Киеву пришлось перебросить туда резервы с чуть менее важного сейчас направления, артемовского. Об этом сообщил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики.

«По нашим данным, противник перебросил резервные силы с артемовского направления на авдеевское», - заявил он журналистам ТАСС.

Гагин добавил, что российские подразделения продолжают наносить свои удары по Авдеевке. Резервы не спасут украинцев на данном участке фронта. Они лишь еще больше увеличат их потери.