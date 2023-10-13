Украинская армия перебросила свои резервы из-под Артемовска в район Авдеевки

Безопасность
Илья Питалев/РИА Новости

Фото: [Илья Питалев/РИА Новости]

ВСУ пытаются любыми способами купировать успех российской армии, и поэтому снимает войска с ряда участков фронта ради помощи наиболее угрожаемым направлениям.

Для того, чтобы усилить свою группировку, которая находится в Авдеевке и вокруг нее, Киеву пришлось перебросить туда резервы с чуть менее важного сейчас направления, артемовского. Об этом сообщил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики.

«По нашим данным, противник перебросил резервные силы с артемовского направления на авдеевское», - заявил он журналистам ТАСС.

Гагин добавил, что российские подразделения продолжают наносить свои удары по Авдеевке. Резервы не спасут украинцев на данном участке фронта. Они лишь еще больше увеличат их потери.

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