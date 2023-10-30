Украинская армия потеряла более сотни солдат на донецком направлении

Штурмовые группы ВСУ пытались предпринять атаку, но все попытки продвинуться вперед были отражены российской армией.

О том, что происходило в предыдущие сутки на данном участке фронта, рассказал руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, атаки в ДНР вели части 77-й аэромобильной бригады неприятеля.

«Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял до 110 военнослужащих», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. У врага было уничтожено две бронемашины, две гаубицы, а также минометы. Были сбиты несколько беспилотников разных типов.