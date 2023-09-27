Украинская армия потеряла несколько своих позиций на южнодонецком направлении
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Российские бойцы стремительной атакой выбили неприятеля из его укреплений.
Штурму предшествовала артиллерийская подготовка. Под прикрытием артогня, который не давал противнику понять голову, российское подразделение рывком приблизилось к неприятелю.
«Для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта», - рассказал об этом боец, сам принимавший участие в этой атаке.
Его слова привели РИА Новости. По утверждению очевидцев боя, он прошел без потерь для российской стороны.