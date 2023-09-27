Украинская армия потеряла несколько своих позиций на южнодонецком направлении

Российские бойцы стремительной атакой выбили неприятеля из его укреплений.

Штурму предшествовала артиллерийская подготовка. Под прикрытием артогня, который не давал противнику понять голову, российское подразделение рывком приблизилось к неприятелю.

«Для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта», - рассказал об этом боец, сам принимавший участие в этой атаке.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению очевидцев боя, он прошел без потерь для российской стороны.