Украинская армия потеряла шестую часть американских бронемашин за последние несколько дней

Из 109 машин Bradley, которые были поставлены Киеву Соединенными Штатами, было подбито, брошено на поле боя либо повреждено 16 единиц.

Такие данные озвучил телеканал CNN, чьи сотрудники сослались на сведения от голландского портала Oryx, который ведет сбор информации из открытых интернет-источников. Получается, что буквально за считанные дни ВСУ понесла потери в размере 15% от поставленных из США бронемашин. При этом аналитики заявили, что такие потери были вполне ожидаемы из-за большой протяженности линии фронта и большой интенсивности боевых действий.

А всего, по мнению нидерландского портала, украинские военные за прошедшие год и четыре месяца потеряли порядка 3600 единиц бронированной техники.