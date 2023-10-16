Украинская армия предприняла пять атак под Артемовском за сутки

ВСУ пытались атаковать на различных участках фронта в течение всего воскресенья. Попытки штурма предпринимались у Дубово-Василевки, Клещеевки и Орехово-Василевки.

Под Клещеевкой в атаку переходили украинская 112-я бригада территориальной обороны, а также 5-я штурмовая бригада. Об этом сообщил руководитель пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«При поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки», - также рассказал он.

Его слова привели РИА Новости. Астафьев добавил, что под Дубово-Василевкой в атаку поднимались части 127-й бригады территориальной обороны, но они тоже были отражены войсками ВС РФ.