Украинская армия стала окончательно выдыхаться под Соледаром

По свидетельству очевидца, атаки ВСУ на этом участке фронта стали заметно короче по времени, но зато более яростными. Украинские бойцы пытаются наудачу прорвать российскую оборонительную линию.

У ВСУ уже нет ресурсов для планомерного прорыва обороны ВС РФ. У них большие потери из-за двух месяцев неудачных атак. Об этом журналистам издания РИА Новости рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей».

«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки сделали более короткими. А вдруг получится, а вдруг пройдет», - указал он.

На протяжении последних месяцев украинцы предприняли под Соледаром порядка 40 атак. Ни одна из них не привела к весомому успеху. Все наступательные действия пресекаются, украинские военнослужащие несут большие потери.