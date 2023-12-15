ВСУ устанавливают свои артиллерийские огневые точки прямо посреди жилой застройки.

Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его утверждению, украинская артиллерия бьет по российским позициям из частного сектора, расположенного в данном городе.

«Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Для размещения своих вооружений украинцы используют в том числе и объекты критически важной инфраструктуры.