Земля застыла с наступлением отрицательных температур, и теперь ВСУ приходится наращивать свои оборонительные боевые порядки в районе Купянска.

На протяжении последних нескольких суток температура держится стабильно ниже нуля, поэтому земля застыла. Пропала грязь, которая препятствовала движению техники. В связи с этим украинские войска взялись укреплять в районе Купянска наиболее танкоопасные направления. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.

ВФУ решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Эксперт указал, что усиление идет по большей части расчетами противотанковых управляемых ракет, а также гранатометчиками. Это говорит о том, что украинцы всерьез опасаются, что ВС РФ предпримет наступление с помощью бронетехники.