Украинская армия взялась перебрасывать свои части под Донецк из-под Артемовска

Большие потери ВСУ на донецком направлении привели к тому, что Киев вынужден стягивать туда силы с других, даже критичных участков фронта.

О такой ротации сообщил Ян Гагин, советник Дениса Пушилина. Он привел данные, собранные разведкой. По ним выходит, что под Донецком отмечено прибытие солдат из района Артемовска.

«Пока известно о переброске военнослужащих численностью до роты», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Гагин объяснил переброску таких подкреплений большими потерями ВСУ в районе Донецка. Из-за этого они вынуждены стягивать на этот участок фронта любые доступные им силы.