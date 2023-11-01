ВСУ утратили свои позиции у Старомайорского и Приютного. Теперь они стягивают резервы, чтобы попытаться отбить их.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска сейчас укрепляются северо-восточнее Приютного.

«Со стороны ВСУ идет переброска техники и живой силы, порядка 10 артиллерийских установок переброшено сюда и несколько штурмовых групп», - указал он.

Его рассказ привело ТАСС. До этого украинские солдаты были выбиты из лесопосадок западнее Старомайорского. Теперь они хотят вернуть утраченный участок. Пока все их попытки не увенчались успехом, и только привели к новым потерям в уже потрепанных частях.