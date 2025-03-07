Украинская авиация впервые использовала истребители Mirage в бою

Впервые для отражения атак на энергетические объекты украинская авиация задействовала французские истребители Mirage, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, комментируя утренние удары.

Помимо этого, к отражению атак привлекались и другие истребители, в частности, американские F-16 и Mirage-2000. Как подчеркнули в украинском военном ведомстве, это стало дебютным боевым применением Mirage. В Генштабе напомнили, что данные самолеты были поставлены Украине месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что ВВС Польши подняли в небо из-за якобы активности России на Украине.