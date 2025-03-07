Польша подняла в воздух свои ВВС, оправдавшись активностью России

В небо Польши была поднята военная авиация, а на земле в повышенную готовность приведены средства ПВО. Все эти действия происходят якобы из-за активности российской армии на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное оперативным командованием Вооруженных сил Польши. Оно утверждает, что из-за действий РФ на Украине над польской территорией подняты самолеты национальных ВВС, а также авиация союзников. В небо подняли дежурные пары истребителей, чтобы обезопасить некоторые территории, которые граничат с «уязвимыми территориями». Наземные средства противовоздушной обороны, а также радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боеготовности.

«Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — указали польские военные.

Ранее сообщалось, что польский президент Дуда призвал украинского лидера Зеленского вернуться за стол переговоров с США. Он считает, что президенту Украины необходимо прийти к компромиссу с Соединенными Штатами и спокойно обсудить тему дальнейшей поддержки его страны. По мнению польского лидера, сложная конфликтная история подходит к концу, но она требует от политиков уважительного взаимодействия.