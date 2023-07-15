Украинская полиция начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европу жителях страны

Сейчас в тестовом режиме передаются данные о тех, кто незаконно выехал за пределы Украины.

Такое сотрудничество с Интерполом анонсировал Сергей Болвинов, руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области.

«Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире», - написал он в социальных сетях.

Среди тех, на кого были поданы данные в Интерпол, есть и преступники, которые когда-то совершили уголовные преступления, а теперь пытаются скрыться от правосудия на территории Евросоюза. Пока за рубеж отправлены данные о 25 беглецах. Своей целью Болвинов назвал возвращение в страну всех, кто незаконно пересек линию государственной границы.