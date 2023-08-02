Украинская пресса перечислила поврежденные российскими ракетами в Измаиле объекты

Издание «Измаил онлайн» рассказало, что было выведено из строя в городе и его окрестностях.

По данным журналистов, заметно пострадала портовая инфраструктура. Повреждения получили элеватор и морской вокзал. Также досталось зданию государственной судоходной компании «Украинское Дунайское пароходство». На нефтехранилище по результатам обстрела возник сильный пожар.

Это косвенно подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что в результате российских налетов отмечаются существенные повреждения объектов. И самые серьезные фиксируются на юге страны.