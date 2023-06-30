Украинская прокуратура завела уголовное дело на депутата из партии Порошенко

Сама генеральная прокуратура не сообщала имя парламентария. Но Ирина Геращенко, депутат Верховной Рады все от той же партии «Европейская солидарность», сообщила, что правоохранители имеют в виду ее коллегу по партии Сергея Алексеева. Прошедшей ночью у него дома был проведен обыск. Она расценивает это как провокацию властей, которая направлена на дискредитацию данной партии как политической силы.

Об этом сообщило ТАСС. Силовики же заявляют, что депутат пообещал гражданину ФРГ предотвратить его высылку из страны. Для этого он якобы должен был задействовать свои личные связи в суде. За содействие парламентарий взял с потерпевшего 50 тысяч долларов. По статье, которая на него заведена, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.