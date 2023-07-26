Украинская штурмовая группа почти полностью полегла за два дня боев в Запорожской области

Она запросила эвакуацию у своего командования, но так и не дождалась такого шага.

Об уровне потерь в подразделениях ВСУ на территории региона рассказал командир отряда «Барс-10», который входит в бригаду «Царские волки». На основе данных радиоперехватов он сообщил, как отслеживались потери одной из украинских штурмовых групп. В ней за двое суток было потеряно от 70 до 100 человек в качестве безвозвратной убыли личного состава. Сам командир этой группы также получил ранение.

«Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их», - рассказал военный.

Рассказ об этом привели РИА Новости. Из-за этого раненые, не дождавшись квалифицированной медицинской помощи, массово умирали. В итоге группа перестала существовать почти полностью.