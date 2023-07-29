Украинские артиллеристы использовали в боях северокорейские ракеты и раскритиковали их

В их руки попали боеприпасы из КНДР, которые тут же пошли в дело. ВСУ не приходится выбирать из-за жестокого дефицита снарядов и ракет в армии.

Украинские военные стали применять боеприпасы к реактивной системе залпового огня «Град», которые произведены Северной Кореей еще в 80-90 годы. Об этом сообщило издание Financial Times. По отзыву украинских артиллеристов, такие снаряды имеют очень низкое качество, дают частые осечки и вообще ведут себя довольно непредсказуемо. По этой причине расчеты «Градов» отходили подальше от пусковых установок, когда в них заряжались ракеты северокорейского выпуска.

Бойцы сообщили журналистам, что ракеты были поставлены некоей дружественной Украине страной, которая конфисковала их с грузового судна. Данные боеприпасы использовались только из-за того, что других не было.