Украинские атаки в районе Купянска назвали непродуманными и безуспешными

ВСУ регулярно пытаются атаковать на купянском направлении. Все штурмы проходят крайне необдуманно со стороны украинского командования, а потому не приводят ни к чему, кроме потерь.

Об этом рассказали РИА Новости, которые привели точку зрения российского офицера, командира одного из подразделений, действующих на данном участке фронта.

«Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо», - сообщил военный.

Он также добавил, что у противника наблюдается явный недостаток тяжелой техники. Это стало прямым следствием воздействия ВС РФ. Как только на той стороне линии фронта появляется бронетехника, ее довольно быстро засекают и уничтожают.