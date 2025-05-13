Украинские беспилотники атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Луганск вновь стал объектом украинской беспилотной атаки. Вражеские БПЛА нанесли удар по асфальтобетонному заводу, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется, однако очевидцы отмечают значительный ущерб, нанесенный предприятию.

По предварительным данным, производственную площадку завода атаковали три БПЛА. В результате этого произошел крупный пожар, а также были повреждены гражданский транспорт и административное здание. Еще один украинский беспилотник вновь атаковал завод в течение менее часа.

На место чрезвычайного происшествия (ЧС) прибыли спасательные службы. Местные жители сообщили о том, что обломки беспилотников упали вблизи жилых кварталов частного сектора.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ лишились своей главной секретной разработки, с помощью которой они изучали обстановку в воздухе и самостоятельно наносили удары.