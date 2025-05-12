Украинскую армию лишили секретного программного обеспечения для ПВО

Украинских военных на время лишили секретной программы «Вираж ПВО», с помощью которой они мониторили обстановку в воздухе и самостоятельно наносили удары. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Программное обеспечение ВСУ являлось секретным и очень удобным для пользователей. В нем можно было как рассчитать маршрут для полета своего беспилотника, так и внести траекторию движения БПЛА противника. Тогда программа подсказывала наиболее удобные точки для его перехвата.

«Координировали атаки на Россию, мониторили воздушное пространство над Украиной, маскировали удары по гражданским объектам, выдавая их за атаки ВС РФ», — приводит микроблог примеры использования этого программного обеспечения.

Теперь это программное обеспечение стало жертвой хакерской группировки Killnet. Она взломала его и слила в сеть. Теперь украинским программистам придется проводить срочную перенастройку ПО, чтобы ликвидировать все уязвимости. В результате украинская противовоздушная оборона на время лишилась удобного рабочего инструмента.

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