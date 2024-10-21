ВСУ атаковали среди ночи Брянскую область ударным дроном

Украинские боевики запустили в ночь на понедельник, 21 октября, по приграничной с Украиной территории Брянской области беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, вражеский ударный дрон был выявлен силами ПВО и ликвидирован в небе.

«Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью БПЛА ВСУ самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил в своем телеграм-канале Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы региона.

Напомним, на минувших выходных Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.