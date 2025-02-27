Украинские боевики пытались расстрелять двух жительниц Курахово

Украинские солдаты открыли огонь по двум жительницам Курахово. Об этом РИА Новости рассказала одна из женщин.

Наталья Андриевская вместе с соседкой проходила жилые дома в Южном (микрорайон), оттуда по ним открыли огонь ВСУ. Наталье удалось убежать, а ее знакомую ранили в ногу.

Пострадавшую эвакуировали, сейчас она находится в Донецке, где проходит лечение.

Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Город расположен в 46 км от Донецка и 30 км к югу от Красноармейска.

Освобождение Курахово дает возможность ВС РФ создать плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области.

Ранее сообщалось о том, что жительница Курской области полгода пряталась в подвале от украинских боевиков.