Украинские боевики пытались расстрелять двух жительниц Курахово
ВСУ пытались убить двух женщин в Курахово
Фото: [Медиасток.рф]
Украинские солдаты открыли огонь по двум жительницам Курахово. Об этом РИА Новости рассказала одна из женщин.
Наталья Андриевская вместе с соседкой проходила жилые дома в Южном (микрорайон), оттуда по ним открыли огонь ВСУ. Наталье удалось убежать, а ее знакомую ранили в ногу.
Пострадавшую эвакуировали, сейчас она находится в Донецке, где проходит лечение.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Город расположен в 46 км от Донецка и 30 км к югу от Красноармейска.
Освобождение Курахово дает возможность ВС РФ создать плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области.
Ранее сообщалось о том, что жительница Курской области полгода пряталась в подвале от украинских боевиков.