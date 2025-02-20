Жительница Курской области полгода пряталась в подвале от украинских боевиков

Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области была вынуждена с момента вторжения ВСУ на территорию региона и вплоть до 15 февраля прятаться в подвале дома с матерью и свекровью. Об этом сообщает РИА Новости.

Курянка призналась, что все это время они были вынуждены питаться тем, что было в подвале, в основном заготовками. Также у женщин были свои куры.

Здоровье 88-летней матери этой женщины ухудшилось, и она умерла. Ее тело осталось в заваленном подвале, рассказала она.

Возможности купить лекарства не было, так как женщины не могли выйти из подвала из-за постоянных обстрелов.

«Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти — это просто-напросто себе приговор подписать», — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось о том, что под Курском обнаружили прятавшихся на автобусной остановке боевиков ВСУ.