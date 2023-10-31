Украинские бойцы под Соледаром пообещали поубивать друг друга в прямом эфире

При радиоперехвате разговоров неприятеля очень часто слышны ругань и взаимные угрозы.

Начальник штаба батальона «Скиф», который входит в состав Добровольческого корпуса, рассказал о происходящих на данном участке фронта событиях. По его утверждению, у неприятельских частей нет единства между собой, они регулярно устраивают ссоры.

«Если бы у нас был такой радиообмен, это было бы поводом для разбирательства», - отметил он.

Его сообщение привело ТАСС. При разговорах украинцев по радио используется исключительно русский язык. Они хамят, устраивают перепалки и угрожают убить друг друга.