Украинские бойцы под Соледаром пообещали поубивать друг друга в прямом эфире
Фото: [© Евгений Биятов/РИА Новости]
При радиоперехвате разговоров неприятеля очень часто слышны ругань и взаимные угрозы.
Начальник штаба батальона «Скиф», который входит в состав Добровольческого корпуса, рассказал о происходящих на данном участке фронта событиях. По его утверждению, у неприятельских частей нет единства между собой, они регулярно устраивают ссоры.
«Если бы у нас был такой радиообмен, это было бы поводом для разбирательства», - отметил он.
Его сообщение привело ТАСС. При разговорах украинцев по радио используется исключительно русский язык. Они хамят, устраивают перепалки и угрожают убить друг друга.